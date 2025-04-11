الجيش السوداني: مقتل 20 مدنيا وإصابة 17 إثر استهداف مليشيا الدعم السريع مناطق عدة من الفاشر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 08:16

الجيش السوداني: مقتل 20 مدنيا وإصابة 17 إثر استهداف مليشيا الدعم السريع مناطق عدة من الفاشر

منذ 1 ساعة 11 April، 2025
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