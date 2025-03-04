مصلحة الليطاني : اعادة فتح مياه الري لمشروع صيدا جزين

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انها ” عطفاً على بيانها السابق بتاريخ 26 شباط 2025، وبعد إنجاز أعمال الصيانة على الشبكة الرئيسية في مشروع ري صيدا – جزين، بين بلدتي كفرفالوس و مراح الحباس، أعادت المصلحة فتح مياه الري على الشبكة و تزويد البلدات التي قطعت المياه عنها خلال أعمال الصيانة .

وذكرت المصلحة” المشتركين بضرورة المبادرة الى تسديد بدلات رسوم الري والمستحقات عن السنوات السابقة لدى مكتب الجباية من الاثنين الى الخميس فترة الدوام الرسمي في دائرة ري لبعا”

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام