مصلحة الليطاني: تعميم لمولوي بشأن حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده بعد التخلص من الردم الناتج عن العدوان الاسرائيلي

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيلن انه “بناء على الكتاب الصادر عنها اصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي الاستاذ بسام مولوي تعميما للمحافظين في الجنوب والنبطية و البقاع و بعلبك الهرمل طلب بموجبه التعميم على كافة البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات بالتشدد خلال فترة إعادة الاعمار بعد العدوان الأخير في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامة لجهة منع كافة الجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني في مختلف المحافظات من التخلص من الردم الناتج عن مشاريع إعادة الإعمار ورفع الانقاض في مجرى نهر الليطاني وفي استملاكات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والأراضي المكشوفة المشرفة على مجرى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام