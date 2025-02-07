باسيل دعا الرئيس المكلّف إلى تصحيح المسار وتأليف حكومته بالعدل: لن نقبل بأن نأخذ أقل من حجمنا

ناشد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الرئيس المكلّف تصحيح المسار وتأليف حكومته بالعدل.

وقال في مؤتمر صحافي في منزله في البياضة: “إذا كنتم لا تريدون للثنائي الشيعي أن يكون له الثلث المعطّل، فقلّلوا عدد وزرائه أو عدد الوزراء الحلفاء معه، لا أن تقلّلوا عدد وزرائنا نحن!”

وتابع: “لا نقبل بأن نأخذ أقل من حجمنا، وما يحصل في هذا المجال هو أن الرئيس المكلّف يأخذ من حصّتنا لحصّته. فنراه يسمّي عددًا كبيرًا من الوزراء المسيحيين، والعدد كبيرٌ جدًا، يتخطّى بكثير ما يمكن السكوت عنه أو القبول به. فهل يفعل ذلك مع المكوّنات الأخرى أم يقوم به فقط مع المسيحيين والسنة؟”.

وقال: “نحن في التيار، بالحرية لا أحد يفرض علينا شيئًا، وبالسيادة لا نتلقى توجيهات من الخارج، وبالاستقلال، نحن أبناء الجيش وخريجو 14 آذار 1989 – نحن جماعة “حرية، سيادة، استقلال”، سواء كنا في الحكومة أو خارجها، وسنلعب دورنا ونمارس حقّنا وحريّتنا وسيادتنا واستقلالنا أينما كنّا.”

وأكد أن “رئيس الجمهورية هو ضمانة حفظ وتنفيذ الدستور، وهو المؤتمن عليه، ونحن نراهن عليه.”

وأشار إلى “مشهد سيرتسم في 14 شباط علينا احترامه، ومشهد في 23 شباط علينا احترامه، ومشهد خارجي خطير ارتسم على الحدود اللبنانية السورية، ومشهد آخر خطير سيرتسم في 18 شباط وما بعده، ومشهد زلزالي في المنطقة ستكون تداعياته كبيرة، وأخطرها التوطين، لذلك، المطلوب التضامن بدلًا من الإقصاء لمنع الصدام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام