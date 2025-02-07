الضفة الغربية | استمرار العدوان… والمقاومة تتصدى

في الضفة الغربية المحتلة، أطبق الاحتلال الحصار على بلدة طمون جنوبي طوباس لليوم السادس تزامناً مع منع التجول لليوم الثاني وإجبار المئات على النزوح تحت تهديد السلاح، في وقت دخل فيه العدوان العسكري على جنين ومخيمها يومه الـ 18، وسط حصار مطبق وموجة نزوح قسرية.

وفي تفاصيل التطورات، فقد قامت مسيرة معادية اليوم الجمعة بقصف المدخل الغربي لمخيم جنين، حيث تتواصل ايضاً حملة الاقتحامات والاعتقالات مع استمرار منع دخول الصحفيين والطواقم الطبية. كما قالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة ليل أمس الخميس مناطق في نابلس والخليل، في حين أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين صباح اليوم الجمعة تفجير مقاتليها عبوة في آلية للاحتلال عند مدخل بلدة السيلة الحارثية.

كما أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات داخل مخيم جنين تزامناً مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وفي وقت سابق من الليل، قالت مصادر إن آليات عسكرية تابعة للاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجز دير شرف. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمالي الخليل.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير خالد شوقي الحلبي (47 عاما)، وهددت العائلة وطالبتهم بعدم تنظيم أي فعاليات استقبال أو مظاهر احتفال بحال الإفراج عنه، ضمن الدفعات المقبلة من صفقة تبادل الأسرى، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

حصار طمون

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حصارها لبلدة طمون، جنوب طوباس في الضفة الغربية، لليوم الخامس على التوالي، تزامنا مع منع التجوال.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية في البلدة مع ترويع الأطفال والسكان، إذ أجبرت المئات من سكان بلدة طمون على النزوح قسراً إلى قرى مجاورة، تحت تهديد السلاح، وقامت بالتنكيل بالمواطنين داخل البلدة، في ظل استمرار منع دخول الصحفيين والطواقم الطبية.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من إجلاء المرضى والحالات الإنسانية، وأن بعض سكان البلدة يضطرون لشرب مياه الأمطار، لانعدام المياه الصالحة للشرب نتيجة تدمير الاحتلال البنية التحتية.

“الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”: لمواجهة المخططات الأميركية الصهيونية للتهجير والتطهير العرقي

على صعيد آخر، دعت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” إلى وحدة الصف الوطني لمواجهة المخططات الأميركية الصهيونية للتهجير والتطهير العرقي.

وفي نداء صادر عن جميل مزهر، نائب أمينها العام، قالت الجبهة إن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم جزء من مخطط لإعادة إنتاج نكبة جديدة، بدعم أميركي”، داعية إلى “بناء موقف وطني موحد، بنبذ الخلافات الداخلية، وبمواجهة شعبية شاملة للتصدي للمشاريع التصفوية التي تستهدف وجود الفلسطينيين”.

كما طالبت الجبهة بتصعيد المواجهة في الضفة المحتلة، عبر تعزيز العمل المقاوم بكل أشكاله ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، مطالبة ببناء موقف عربي ودولي مساند، وقطع الطريق على أي محاولات لتوفير غطاء دولي أو إقليمي لمشاريع التهجير والتصفية، خاصة مخططات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: مواقع إخبارية