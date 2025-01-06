النائب الحاج حسن: لانتخاب الرئيس بإرادة لبنانية بمعزل عن التدخلات والإملاءات الخارجية

أكد رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن “اتصالات ومشاورات تجري مع الكتل النيابية بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني الجاري”.

وقال: “نحن في كتلة الوفاء للمقاومة وأخوتنا في كتلة التنمية والتحرير مع حلفائنا على تواصل وتشاور دائم، كما نتواصل مع التيار الوطني الحر وعدد من القوى السياسية، لبلورة الموقف وكيفية الانتخاب يوم الخميس القادم”.

جاء ذلك خلال احتفال تأبيني أقامه “حزب الله” في حسينية بلدة شعت، للشهيد “على طريق القدس” حسن محمد غصن، بحضور فاعليات علمائية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

وأضاف الحاج حسن: “نحن نصر على أن تكون صناعة الرئيس صناعة وطنية لبنانية، بإرادة لبنانية، ولمصالح وطنية لبنانية تجمع اللبنانيين في ظل الإنقسام السياسي القائم حاليا، وبمعزل عن التدخلات والإملاءات الخارجية. وإلا تكون انتخابات الرئيس مدخلا إلى المزيد من الإنقسام والشرذمة”.

وأردف: “المقاومة خاضت حرباً، وتلقت ضربات، لكنها خرجت مقتدرة، قوية، عازمة، متماسكة، وستكمل وتعيد ما تضرر إلى أفضل أحواله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام