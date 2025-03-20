النائب الحاج حسن أشاد من الهرمل بدور الجيش ودعا أبناء العشائر الى إحتضانه والوقوف معه

أشاد رئيس تكتل “نواب بعلبك – الهرمل “النائب حسين الحاج حسن، في كلمة ألقاها في حفل تشييع أقامه “حزب الله”، في الهرمل، ب”الجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية”. وحيّا قيادته وضباطه وجنوده، وقائده المعين حديثًا رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري “الذي كان على السمع الدائم والتواصل المستمر”.
ودعا الحاج حسن العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى “احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه ،لأننا ما زلنا نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة”.
وطالب ب”الوعي والانتباه في هذه المرحلة، لأنّ هناك من يُخطّط ويعمل في الليل والنهار لزرع الفتن بين اللبنانيين أنفسهم، وبين لبنان وسوريا، وأنّ هناك أياد ي أميركية ومخابرات أجنبية وسواها، ومشاكل فردية قد تحصل وتتطور، وحدود لها طبيعتها وتفاصيلها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام