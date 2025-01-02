الاحتلال يرتكب مجزرةً في خانيونس: أكثر من 10 شهداء في استهداف خيمة تؤوي نازحين

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الـ454 من حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، مجزرةً عبر استهدافه خيمةً تؤوي نازحين في مواصي خانيونس، جنوبي القطاع.

وأسفرت المجزرة، فجر اليوم الخميس، عن استشهاد 11 شخصاً، على الأقل، بينهم 3 أطفال، وإصابة 12 آخرين. ومن بين الشهداء المدير العام لجهاز الشرطة في وزارة الداخلية في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح.

كذلك، استهدف الاحتلال وسط قطاع غزة، حيث أطلقت آلياته النار على شمالي النصيرات، وقصف بالمدفعية غربي المخيم، الذي تعرض شاطئه إلى استهداف من الزوارق الحربية.

وأطلقت مروحيات الاحتلال النار أيضاً على جنوبي غربي دير البلح.

كما شنّ الاحتلال غارةً استهدفت مدينة غزة، بينما أطلقت آلياته النار في منطقة الصفطاوي، شمالي غربي المدينة، ومخيم جباليا، شمالي القطاع.

يأتي ذلك بعدما ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى أكثر من 45,553 شهيداً و108,379 جريحاً، تم تسجيلهم، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب الإحصائية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة في القطاع.

وفي غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بفعل تراكم الأنقاض والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

المصدر: مواقع اخبارية