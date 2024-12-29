غزة | بعد جريمة “كمال عدوان” العدو يواصل استهداف المستشفيات… ومكتب نتنياهو ينسف احتمال ما قيل عن ابرام “صفقة مصغرة”

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 450، جرائم الإبادة والتهجير والتجويع بحق نحو 80 ألف فلسطيني محاصرين في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود، فضلاً عن 12 ألف جريح و1750 أسيراً.

وكان آخر تلك الجرائم إحراق مستشفى كمال عدوان، وبالتالي إخراج آخر مرفق صحي شمال القطاع من الخدمة. وبالرغم من كل الأصوات المطالبة بالتوقف عن التدمير الممنهج والكلي للقطاع الصحي، استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون، بقصف معادي اليوم الأحد على مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي وسط مدينة غزة.

استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون، بقصف معادي على مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي

في وقت قامت فيه قوات الاحتلال صباح اليوم بقصف الطابق العلوي في المستشفى المعمداني شرق المدينة، بالمدفعية.

قصف مبنى الأشعة في المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة pic.twitter.com/0KHqWgdckq — Islam bader (@islambader_1988) December 29, 2024

هذا ويؤكد استمرار هذا المسار، عدم جدية العدو في الوصول إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، إذ قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “ما يجري الحديث عنه بشأن احتمال إبرام “صفقة مصغرة” لتبادل الأسرى، قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هو محض كذب”. تزامن ذلك مع توجيه عائلات الأسرى الصهاينة نداءً عاجلاً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يقولون فيه إن “نتنياهو يحاول خداعك”، واصفة اياه بـ”الملاذ الأخير، للضغط على نتنياهو من أجل إبرام صفقة شاملة”.

ونقلت وسائل إعلام العدو عن يهودا كوهين والد الجندي الأسير نمرود كوهين قوله في رسالته لترامب “نتنياهو يحاول خداعك، قد تكون الأمل الأخير للضغط عليه، لا تقبل بصفقة جزئية لأنها ستكون بمثابة حكم إعدام على بقية الرهائن”.

تطورات العدوان

أما في سياق تطورات العدوان، فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع الذي يتعرض لإبادة منذ نحو 15 شهراً. وهذا هو الطفل الخامس، إذ توفي 3 أطفال فلسطينيين في اليومين الماضيين بسبب البرد الشديد، وقال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات النازحين.

#شاهد | كلمات والد الطفل جمعة البطران الذي ارتقى عدد من أقاربه باستهدافات الاحتلال بحرب الإبادة وتوفي طفله الرضيع بسبب البرد. pic.twitter.com/OXhQXWKPx4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 29, 2024

هذا وقال محاصرون في بيت حانون شمالي القطاع غزة لـ “قناة الجزيرة” إن “القصف الإسرائيلي علينا مستمر منذ ساعات بلا توقف”، مضيفين “لا نستطيع الخروج لكثافة القصف الإسرائيلي وعشوائيّته”. ولفت المحاصرون إلى أن “الكلاب الضالة تنهش جثامين الشهداء الملقاة في الشوارع”، لافتين إلى أنه “نخشى أن نموت جوعاً بسبب محدودية الطعام المتبقي لدينا”. وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال قتلت 13 فلسطينياً بقصف على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. في حين أعلنت المديرية العامة لشرطة القطاع أن الاحتلال اغتال مدير مركز شرطة حي الرمال بمحافظة الشمال في غارة جوية أثناء قيامه بواجبه.

هذا واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة “كوادكابتر” لسيارة مدنية في محيط مقبرة السوارحة جنوبي النصيرات وسط القطاع.

ووصلت دفعة جديدة من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس عبر معبر كرم أبو سالم واغلبهم من الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال خلال العملية العسكرية المستمرة شمالاً.

كذلك، أفادت مصادر إعلامية باستشهاد هاني ناجي مسلم أبو خاطر، (38 عاماً) صباح الأحد متأثرًا بجراحه في قصف على مجموعة من المواطنين الأربعاء الماضي في منطقة معن شرقي خانيونس.

وأصيب مواطن بعدما قصفت طائرة مروحية إسرائيلية صباح اليوم منزلاً لعائلة أبو عليان في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس،في وقت قامت فيه طائرة مروحية للاحتلال بإطلاق النار تجاه بلدة خزاعة شرقي خايونس.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، صباح اليوم؛ جراء غارة معادية على منطقة السوارحة في مخيم النصيرات، كما استشهد، فجراً مواطنان، في قصف لقوات الاحتلال، شمال مدينة رفح، جنوباً. وقالت مصادر محلية إن مواطنا وزوجته استشهدا وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال حي النصر شمال المدينة.

البرش: حجج وذرائع الاحتلال لتبرير اقتحام مستشفى كمال عدوان لا تنطلي على أحد

مدير صحة غزة منير البرش، أفاد أن “قوات الاحتلال تنفذ أعمال حفر وتخريب داخل مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع”، مشيراً إلى أنها “تعمدت إهانة الأطباء والممرضين عند اقتحامها مستشفى كمال عدوان”. وأكد البرش أن “حجج وذرائع قوات الاحتلال لتبرير اقتحامها مستشفى كمال عدوان لا تنطلي على أحد”.

المصدر: مواقع إخبارية