الخارجية السورية تدين العدوان الإسرائيلي على الطريق الدولي بين لبنان وسورية

أدانت الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي الوحشي على الطريق الدولي بين لبنان وسورية ما أدى إلى قطع هذا الشريان الحيوي داعية إلى العمل على وقف هذا الإجرام الصهيوني المنفلت.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان “استمراراً للجرائم الوحشية والعدوان الغاشم المستمر للكيان الصهيوني على لبنان وسورية، قام صباح اليوم بقصف معبر المصنع – جديدة يابوس الحدودي بين سورية ولبنان ما أدى إلى قطع الطريق الدولي، الشريان الحيوي الذي يستخدمه مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين والمواطنين السوريين الهاربين من آلة القتل والتدمير الصهيوني في لبنان إلى سورية”.

وأضافت الوزارة “ندين هذا الإجرام الصهيوني المنفلت الذي بات يطال حتى طواقم الدفاع المدني وعمال الإغاثة الإنسانية، وندعو إلى العمل على وقفه فوراً وضمان مساءلة هذا الكيان على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب”.

المصدر: وكالة سانا