اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في بيت جان وفي صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 17:08
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المتحدث باسم جيش العدو: بعد صفارات الإنذار شمال حيفا تم رصد إطلاق 45 صاروخًا اجتازت الأراضي اللبنانية
إعلام العدو: حرائق ضخمة في كريات شمونة جراء سقوط صواريخ ثقيلة أطلقت من لبنان
مراسل المنار: الغارات الصهيونية خلفت مجزرة في يونين الطريق العام ومجزرة في الكرك ومجزرة في شعث
مراسل المنار: غارة على منزل في بلدة سحمر بالقرب من مستشفى البقاع الغربي ومنزل ثان في مشغرة ومنزل في ميدون
السيد عبد الملك الحوثي: العدو لن يحقق اهدافه في لبنان ولن يربح هذا التصعيد
اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في بيت جان وفي صفد
منذ 58 mins
26 September، 2024
عاجل
صفد
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