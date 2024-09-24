حركة نزوح للمواطنين من جنوب لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي

أدى العدوان الإسرائيلي والغارات العنيفة على بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، إلى نزوح المواطنين بأعداد كبيرة. وقررت السلطات اللبنانية فتح المدارس والمعاهد لإيواء القادمين من جنوب البلاد، بعد إعلان وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، تعطيل المدارس والجامعات الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا الإطار، وبضوء متابعة المستجدات الأمنية، أعطى وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي توجيهات إلى المحافظين للتعاون في سياق “عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية”.

وقد عقد مولوي اجتماعاً مع خلية الأزمة في وزارته، بحضور مديرة الإرشاد والتوجيه لدى وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري، وتقرّر في ضوء ذلك فتح عدد من المدارس والمعاهد الرسمية مراكز للإيواء، “حرصاً على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم”.

وبحسب ما أوضح وزير الداخلية والبلديات اللبناني، فإنّ تلك المدارس والمعاهد الرسمية تُحصَر حتى الساعة في مناطق محدّدة، لتوفير ملجأ للبنانيين القادمين من جنوب لبنان وكذلك من منطقة البقاع شرقيّ لبنان التي يستهدفها العدوان الإسرائيلي كذلك. وتتوزّع تلك المنشآت التربوية في مناطق عدّة.

المصدر: وكالات