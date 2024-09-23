وزارة الصحة في لبنان: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الى 52 شهيداً بعد انشال جثة شهيد صباح اليوم والبحث جاري عن 9 مفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 11:36

وزارة الصحة في لبنان: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الى 52 شهيداً بعد انشال جثة شهيد صباح اليوم والبحث جاري عن 9 مفقودين

منذ 1 ساعة 23 September، 2024
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