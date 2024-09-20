الشهيد المجاهد علي صبحي منصور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 20:28

الشهيد المجاهد علي صبحي منصور

منذ 42 mins 20 September، 2024
علي صبحي منصور
شهداء على طريق القدس

علي صبحي منصور 1

المصدر: موقع المنار

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