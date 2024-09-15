مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت اطراف بلدة راشيا الفخار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 16:08
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القوات المسلحة اليمنية: الصاروخ قطع مسافة 2040 كلم بـ11 دقيقة ونصف الدقيقة ووصل إلى هدفه وأخفق العدو باعتراضه
القوات اليمنية: العملية النوعية في يافا تأتي في إطار المرحلة الخامسة وهي تتويج لجهود القوة الصاروخية بتطوير التقنيات
القوات اليمنية: عوائق الجغرافيا والعدوان الأميركي ـ البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنعنا من نصرة فلسطين
المقاومة الإسلامية في لبنان قصفت مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية" بعشرات صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة "راوية" جاء إسنادًا لغزة وردًّا على الاعتداءات على الجنوب وخصوصًا على الصرفند
إعلام العدو: اندلاع حرائق عند الحدود الشمالية جراء القصف الصاروخي من لبنان
المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعًا لجنود العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وحققت فيه إصابات مؤكدة
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا المحتلة بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها
مراسل المنار: الاحتلال قصف أطراف رب ثلاثين والعديسة وحولا والناقورة وراشيا الفخار جنوب لبنان
الرئيس بري: ليكن المولد هذا العام عملًا وجهادًا لاستيلاد قيم الوحدة والتراحم والتلاقي فهي سبيل الخلاص للوطن والإنسان
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدًا و57 جريحًا
إعلام العدو: الجيش "الإسرائيلي" أبلغ عائلات 3 أسرى قتلوا في غزة وأعيدت جثثهم في كانون الأول الماضي بأنهم قتلوا بنيرانه
مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت اطراف بلدة راشيا الفخار
منذ 2 ساعة
15 September، 2024
عاجل
بلدة راشيا الفخار
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