مراسل المنار: قصفٌ مدفعيٌ صهيوني يستهدف الاطراف الشمالية لبلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 18:54

مراسل المنار: قصفٌ مدفعيٌ صهيوني يستهدف الاطراف الشمالية لبلدة كفرشوبا

منذ 13 mins 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة