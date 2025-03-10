الجيش اللبناني : العدو اطلق النار على أحد عناصرنا في خراج كفرشوبا وخطفه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 18:20

الجيش اللبناني : العدو اطلق النار على أحد عناصرنا في خراج كفرشوبا وخطفه

منذ 38 mins 10 March، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 9 /3 /2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا – مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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