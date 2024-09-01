كتائب القسام: استهدفنا مع ألوية الناصر صلاح الدين جرافة ‫صهيونية بقذيفة تاندوم في حي السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 00:20

كتائب القسام: استهدفنا مع ألوية الناصر صلاح الدين جرافة ‫صهيونية بقذيفة تاندوم في حي السلطان غرب مدينة رفح

منذ 29 mins 31 August، 2024
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