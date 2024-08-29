عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 29 آب/أغسطس 2024

العناوين

الأخبار:

– حرب مُعلَنة على الضفّة: العدوّ يوسّع “الإبادة”

– ‫ميشال عون: تعيش مع محيطك ثمّ تقول ما بيشبهونا؟

– ‫فشل محاولات أميركية لتعديل مهمّة “اليونيفل”

– ‫قادة التكنولوجيا يقفزون من سفينة الحزب الديموقراطي؟

– كنعان خارج التيار.. و”عقد الأربعة” يكتمل

– عندما تصبح جولات قادة العدوّ على الحدود سرّية: صواريخ المقاومة تلاحق نتنياهو شمالًا

البناء:

– تجديد اليونيفيل مرّ دون طلبات تعديل مهام.. وجبهة الجنوب على إيقاع المقاومة

– الكيان يبدأ حرب الحسم في الضفّة الغربية بإعادة احتلال مدن ومخيمات الشمال

– معارك في جنين وطولكرم وطوباس.. والمقاومة تشنّ حرب شوارع

اللواء:

– مجلس الأمن يمدِّد بالإجماع لليونيفيل: إهمال التحريض “الإسرائيلي” والتزام بلبنان

– “قنبلة كنعان” تهزُّ التيار العوني وباسيل يفقد قوته النيابية.. وقطوعات الحساب تسبق إحالة الموازنة

– أزمة التيار الوطني وتهاني جعجع..!

– ضربة الثأر: دروس وعبر

الديار:

– نتيناهو يراوغ بـ”وقف النار” ويراهن على الانتخابات الأميركية لتحصين وضعه

– هوكشتاين يحرّض على جنبلاط وكلمة هامة لبري السبت

– كنعان يستقيل من التيار: لم ألمس أي رغبة بالتجاوب مع مبادرتي الإنقاذية بل التصويب عليها والمس بكرامتي

الجمهورية:

– واشنطن للاتفاق على رئيس

– التمديد سنة لليونيفل

النهار:

– تمديد إجماعي لـ”اليونيفيل” يضغط نحو خفض التصعيد

– الضفّة الغربية تتحوّل جبهة ثالثة لـ”إسرائيل”

الشرق:

– 4 زعماء يهود يريدون “إلغاء” الشعب الفلسطيني

– الاحتلال ينقل الحرب إلى الضفّة

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال إعلامي بارز يتابع الصراع في المنطقة منذ سنوات إذا كانت قيادة الكيان واثقة من أنّ ردّ حزب الله لم يحقق أهدافه فلتفعل ما فعله حزب الله يوم كان واثقًا من كذب ادعاءات رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو عن مستودع لصواريخ حزب الله في الأوزاعي ففتح الحزب المستودع المذكور، ودعا وسائل الإعلام ثمّ دعا وزير الخارجية جبران باسيل الدبلوماسيين لزيارة المكان ويمكن دعوة الإعلاميين لزيارة المنشأة 8200 وإثبات أنها لم تصب بأي أذى دون كشف تفاصيل أمنية أو تأمين بثّ مباشر لإحدى قنوات التلفزة العبرية من المكان في حوار مع أحد قادة الوحدة لشرح الموقف.

كواليس

– قال مسؤول فلسطيني كبير كان رئيس السلطة محمود عباس يظنّ أن حكومة كيان الاحتلال سوف تقدر مواقفه بالتعاون الأمنيّ في الضفّة ورفض تقديم الغطاء السياسي للمقاومة في غزّة والامتناع عن السير بإجراءات تشكيل حكومة وفاق مؤقتة تدير المعركة والتفاوض والحل المرجو في غزّة وفقًا لاتفاقات بكين فتترك له فرصة حفظ ماء الوجه بتحييد الضفّة عن مستوى التصعيد الراهن. وتساءل هل ما يجري يكفي ليقتنع عباس بأن لا مكان لأي فلسطيني في المشروع “الإسرائيلي” إلا قتيلًا أو أسيرًا أو مهجرًا؟

اللواء:

همس

– تبلَّغ مسؤول رفيع موقف دولة كبرى قبل ساعات من التصويت بالإجماع لتمديد ولاية اليونيفيل سنة كاملة.

غمز

– تحوَّلت بعض شركات تحويل الأموال، إلى ما يشبه “خزنة لعملاء” لديها، بدل فتح الحسابات المصرفية.

لغز

– تساءل مصدر شبه رسمي: مَنْ سيواجه رئيس تيار معارض: النواب الذين تركوه أو السلطات التي تتحمل أعباء “معقّدة في هذه الظروف”

الجمهورية:

– كشفت مراجع متخصصة في دولة عظمة أنّ خطط مرشح رئاسي قد تزيد الدين العام أكثر من خمسة آلاف مليار دولار في حال فوزه بالرئاسة.

– تمّ إحصاء حوالى 18 سفينة حربية، بما في ذلك حاملتي طائرات، تابعة للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة المحيطة بالشرق الاوسط.

– يقدّر أنّ هناك أكثر من 500 صاروخ توماهوك و100 طائرة مقاتلة أميركية جاهزة للاستعمال دفاعًا عن دولة عدوّة في المنطقة.

النهار:

– باشر مدّعي عام التمييز جمال الحجار التحقيق في قضية التحرش الجنسي المنسوبة إلى أحد كبار القضاة، واستمع إلى إفادات عدد من الضحايا والشهود.

– بدأت أحزاب بإنشاء شركة تأمين خاصة بها، تتولى الإشراف على الاستشفاء ضمن بيئتها الحاضنة، وبأسعار مخفوضة.

– ردّت أمس وزارة المال ببيان توضيح بأن احتساب دولار الـ 15 الف ليرة لا يشمل الودائع المصرفية من دون ان تشير إلى كيفية افادة المواطن المودع من دولاره “اللولار” وبأي سعر صرف بعدما انتهت مفاعيل مصرف لبنان السابقة بهذا الشأن.

المصدر: صحف