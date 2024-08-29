شهداء وإصابات في صفوف الأطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2024 - 03:12

شهداء وإصابات في صفوف الأطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 29 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة