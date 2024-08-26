عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 26 آب/أغسطس 2024

العناوين

الأخبار:

– الخيبة!

– المقاومة ضربت… فأوجعت الإعلام المتصهين

– الحكومة ترفع الجهوزية: 55 عائلة نازحة إضافية

– رسائل حارقة إلى اليونان … لتفهم “إسرائيل”

– مفاوضات القاهرة رهن الردّ الإسرائيلي

– الحركة «طبيعية» في المطار: إلغاء رحلات وتأجيل أخرى

البناء:

– طائرات «الأربعين» إلى الـ 8200 منشأة التجسس والاغتيالات قرب تل أبيب

– خطاب انهزامي للكيان بذريعة ضربة وقائية وهمية… ونصرالله: أوفينا بوعدنا

– ردّ المقاومة القوي والمدروس أعاد فرض قواعد الردع

– العدو يماطل ويصعّد… كيف تلجمه المقاومة؟

الجمهورية:

– “عملية الأربعين” انتقمت لشكر.. و”الحزب” سنكررها إن لم تكن كافية

– إنتقام “حزب الله”: ملاحظات واستنتاجات

– “الإرهاب” يضرب ألمانيا وفرنسا

اللواء:

– ردّ الحزب في العمق أسقط مقولات قوة الردع “الإسرائيلية”

– بعد الردّ الذي لم يتأخر.. نتنياهو بين «الحفرة» و«الحظيرة» أين المفر!

– ردّ الحزب المسبق على اتفاق غزّة يفتح باب الحل جنوبًا؟

– الأسد: محاولات التطبيع مع تركيا لم تنجح

الديار:

– نصرالله يكشف سردية “إسرائيل” الكاذبة وادعاء نتنياهو أن العملية تضمنت إطلاق 6 آلاف صاروخ

– رد مدروس لحزب الله وغارات “فش خلق” لـ “إسرائيل”

– 3 مجازر جديـدة بغزة… والقسام تقصف تل أبيب

النهار:

– ردّ محدود وضربة استباقية: هل عَبَرت الحرب؟

– “حزب الله” يثأر لشكر… والنتائج غامضة

– كيف يقرأ “حزب الله ” دلالات مواجهات ساعات الفجر؟



الاسرار



البناء:

خفايا

– ارتبك سفير دولة غربية كان يكرر في مجالسه أن قرار الحرب ضد لبنان اتخذ في تل أبيب وأن مجرد بدء رد المقاومة سوف يعني انطلاق صفارة الحرب عندما سئل عن سبب الكلام الإسرائيلي عن عدم نية الذهاب الى الحرب والالتزام بعدم التصعيد رغم الاعتراف بأن المقاومة استهدفت ما وصفته هيئة البث الاسرائيلية الرسمية بمؤسسة استراتيجية وسط «إسرائيل».

وقال يبدو أنهم استخدمونا في حرب نفسية وضحكوا علينا وهم يتهربون من خوض الحرب فخرجنا بسواد الوجه.

كواليس

– قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إنه فوجئ بالتعابير التي تستخدم للمرة الأولى في الحديث الإسرائيلي الرسمي السياسي والعسكري تجاه لبنان عن عدم الرغبة بالتصعيد وعدم وجود نية شن حرب بعدما قدم رد حزب الله لقيادة الكيان ما يفترض أنه كان تمنيات هذه القيادة للذهاب الى شن الحرب التي مضى على التهديد بها أحد عشر شهرا.

وقال إن هذا التحول المفاجئ في ظل حجم الحشود الأميركية الموجودة لدعم «إسرائيل» يعني أن لحظة العجز الإسرائيلي عن مواصلة الحرب قد اقتربت كثيرا، داعيا لمراقبة التغييرات المقبلة في المسار التفاوضي.

اللواء:

همس

– فوجئ مسؤول بالتطورات العسكرية صباح أمس الأحد الباكر، وطلب إتخاذ إجراءات عاجلة لإثبات وجود الحكومة رغم الإشكاليات المحيطة بقدرات هيئة الطوارئ!

غمز

– تعمَّد رئيس تيار سياسي، أثارت قراراته الحزبية جدلاً واسعاً، السفر على طائرة خاصة لقضاء عطلته في البحر على يخت أحد «الأصدقاء»، لتأكيد عدم إهتمامه بالإنتقادات المتزايدة لإجراءاته الأخيرة!

لغز

– يشجِّع مرجع روحي مسيحي عدداً من النواب الموارنة على إستعادة تجربة كتلة النواب الموارنة المستقلين، التي لعبت دوراً ناشطاً في مرحلة الإنقسامات المسيحية في نهاية الثمانينات، وخرج منها نائب زحلة إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية!

الجمهورية

– موفد إلى لبنان في الأيام المقبلة في مهمة للتركيز على ضبط المواجهات الحدودية ومنع تفلتها.

المصدر: صحف