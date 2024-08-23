عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 23 آب/أغسطس 2024



العناوين

النهار:

– التمديد لـ “اليونيفيل” رهان لبنان لردع اتّساع التصعيد

– السكان اللبنانيون 2023: مجتمع يشيخ

– عقدة فيلادلفيا عالقة ومصر ترفض اقتراحين إسرائيليًا وأميركيًا

الأخبار:

-“قمة المفاوضات” – 2: نتنياهو يتبنّى التعطيل المسبق

– العام الدراسي بين الاعتكاف والتأجيل… والتعليق!

– هل صحيح أن واشنطن لا تريد الحرب؟

– بعاصيري يسلّم تقريره إلى منصوري والحجّار… ويستقيل: هل يلتزم أصحاب “الاعتماد المصرفي” بدفع الموجبات؟

اللواء:

– معارك لبنان الرمادية: منع تغيير انتداب اليونيفيل ومحاصرة النظام المصرفي

– المرحلة الصعبة تتطلَّب التضامن أولًا

– كرامة اللبناني الاقتصادية

الجمهورية:

– مفاوضات الصفقة تحتاج لإعجوبة

– إسرائيل لن توقف عدوانها

الديار:

– حراك أميركي لـ”شراء الوقت”.. والمقاومة لن تقدم ضمانات

الدمار في “كتسرين” صادم… ولا إقرار لخطة الحرب الشاملة

– تشاؤم في “المركزي” إزاء تجنب خطر “اللائحة الرمادية”؟

– كلام حمادة “زحطة”… أو معطيات غربية؟ جنبلاط ساءل نائبه… ويتحسّب للأسوأ

– هدايا سامة في شكا: أعياد تتحول إلى مأساة بيئية!

البناء:

– بدء وصول الوفود إلى القاهرة لجولة مفاوضات السبت والأحد.. والمحور فيلادلفيا

– حماس تؤكد أنها غير معنيّة بالتفاوض ومتمسّكة بتنفيذ ما عُرض عليها في 2 تموز

– الاحتلال يتحدّث عن نقل مركز العمليّات شمالًا… لكن للردّ المتماثل على الضربات

الاسرار

النهار:

– وفق “الدولية للمعلومات” هناك حاليًّا في لبنان نحو 11 ألف مولّد كهرباء كبير منها 3600 مولّد توزّع اشتراكات على المنازل والمحال في القرى والأحياء

– يجري الحديث عن تمكّن أصحاب عقارين مصنفين تراثيين في بيروت من بيعهما لمطورين عقاريين بتواطؤ من المعنيين في وزارة الثقافة لقاء الحصول على مبالغ مالية في شكل مخالف للقانون.

– جمع زعيم مناطقي كلّ الضباط المتقاعدين المقربين منه وطلب إليهم التواصل مع القواعد في لبنان وخارجه لتأكّيد الموقف الموحد من احداث المنطقة.

– يُلاحظ أن حزبًا عتيقًا غائب عن مسار التطورات، على الرغم من دوره البارز في حقبات الماضي على صعيد السياسة أو المقــاومة

– عُلم أن التواصل عاد على خط حزبين بارزين، تحالفا في مرحلة سابقة، واختلفا لاحقًا، وذلك بعد أن قام مرجع سياسي بالاتّصال بزوجة رئيس حزب مسيحيى بارز

– يعود الكلام جنوبًا عن استغلال الوضع المأزوم بالحرب لوضع اليد على عقارات غير ممسوحة وتسجيلها من دون علم أصحابها الذين لا يقوون على الحضور إلى أراضيهم أو المثول أمام المحاكم في مناطق خطرة نسبيًا

اللواء

همس

فُهم من وسيط دولي أن مهمته غير مرغوب فيها، قبل التوصل إلى “هدنة في غزة”.

غمز

تفاقم الخلاف بين نائب بقاعي وكتلة مسيحية، على خلفية ما يجري في غزة ولبنان من مواجهات

لغز

من تدابير خطة الطورائ لمواجهة الحرب حصر مرجعية إحصاء الخسائر البشرية وسواها بمرجعية رسمية هي وزارة الصحة ومؤسساتها، تمهيدًا وتسهيلًا للتعويضات لاحقًا!

الجمهورية :

– نبه مرجع قانوني أحد الوزراء إلى أن عقد اتفاقيات قروض مع دول أخرى من دون قانون يسمح بذلك يعرضه إلى المساءلة والملاحقة

– وصف مسؤول على اطلاع بتفاصيل الأمور، المفاوضات حول غـ.ـزة بأنها لم تفشل وإنما لم تنجح.

– عرضت إحدى الجهات المفاوضة شروطا جديدة على الوسطاء لعقد الصفقة، هي أصلًا غير مقتنعة بها

البناء:

خفايا

قال خبير في شؤون كيان الاحتلال إن كلّ مخلص لقضية فلسطين يجب أن يقرأ بتمعن الدراسة التي نشرتها مجلة فورين أفيرز الأميركية عن مستقبل الكيان ورصدها لثلاثة سيناريوهات تنتهي كلها بالهلاك، كما وضعت في عنوانها منها سيناريو انفصال مستوطنات الضفّة بإعلان حكومة مستقلة وسيناريو حرب بين المؤسسات الأمنيّة وميليشيات المستوطنين وسيناريو التفكك البارد الذي تكون الضربة القاضية فيه الانهيار الاقتصادي والهجرة المعاكسة. وقال إنّ المطلوب لبلوغ الكيان هذا المفترق هو فقط الصمود الفلسطيني، وهذا يستطيع العرب تأمينه لو أرادوا

كواليس

قال إعلامي روسي قريب من الكرملين إنّ موسكو لن تترك فرصة انسحاب للقوات الأوكرانية ومعها قوات خاصة من بولندا ودول أوروبيّة ومئات المرتزقة من محترفي القتال جنّدتهم واشنطن وتوقع تطويق الجيب في كورسك واعتماد الأرض المحروقة معه، بعدما جرى إخراج السكان منه تقريبًا، مشيرًا إلى أنّ الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا يواصل اندفاعات سريعة ما يؤكّد أن الجيش الأوكراني يتهالك، مشيرًا إلى أنّ تشرين الأول سوف يكون موعد التحوّل الكبير في الحرب.

المصدر: صحف