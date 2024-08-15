الشهيد المجاهد حسين ياسين شعيتو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 00:56

الشهيد المجاهد حسين ياسين شعيتو

منذ 2 ساعة 14 August، 2024
حسين ياسين شعيتو
شهداء على طريق القدس

حسين ياسين شعيتو 1

المصدر: موقع المنار

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