5 شهداء على الأقل من بينهم 3 أطفال إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 00:18

5 شهداء على الأقل من بينهم 3 أطفال إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 53 mins 13 August، 2024
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