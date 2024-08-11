الشهيد المجاهد محمد هاني حيدر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 21:06
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كتائب القسام: استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح
رسالة لضباط احتياط صهاينة خدموا في غزة: لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات وبنية تحتية ضخمة للأنفاق
إعلام العدو: مقتل "إسرائيلي" وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الأغوار شمال الضفة الغربية وانسحاب المنفذين
إعلام العدو: سيارة أطلقت النار في موقعين الأول قرب مستوطنة "روتم" حيث قتل مستوطن والثاني قرب "محولا" حيث أصيب آخر
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في منطقة الأغوار الشمالية وتعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال
الجهاد الإسلامي: العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الكيان واستمرار حرب الإبادة والمجازر بحق شعبنا
حركة المجاهدين الفلسطينية: على العدو أن يتوقع مزيدا من العمليات والضربات من شعبنا الذي سيواصل النضال
حركة فتح الانتفاضة: ندعو كافة المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا للتوحد خلف نهج المقاومة الطريق الوحيد لكنس العدو
حزب الله ينعى العلامة المجتهد آية الله الشيخ حسن طراد: لقد خسر جبل عامل ولبنان عالما جليلا وفقيها رفيعا وأستاذا كبيرا
حزب الله: أخذ الراحل الكبير موقفا واضحا ضد الاحتلال الصهيوني وأيد المقاومة الإسلامية وأيد العمليات الاستشهادية ومنفذيها
الشهيد المجاهد محمد هاني حيدر
منذ 40 mins
11 August، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
التعليقات
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