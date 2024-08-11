الشهيد المجاهد محمد هاني حيدر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 21:06

الشهيد المجاهد محمد هاني حيدر

منذ 40 mins 11 August، 2024
محمد هاني حيدر
شهداء على طريق القدس

محمد هاني حيدر 1

المصدر: موقع المنار

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