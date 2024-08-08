مراسل المنار: 4 شهداء في قصف صهيوني بمحيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 13:42

مراسل المنار: 4 شهداء في قصف صهيوني بمحيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 34 mins 8 August، 2024
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