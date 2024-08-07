عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 7 آب/أغسطس 2024

العناوين

الأخبار:

– السيد نصر الله: قادرون على تدمير شمال الكيان في ساعة واحدة

– حماس تردّ على الاغتيال

‫ – اختراق مسيّرات المقاومة يثير جدلًا في الكيان حول أنظمة الدفاع الجوي

– ‫لبنان تغاضى ولا يزال عن التحذيرات الأميركية

– قبرص وجهة مهجري العدوّ: بعثات أمنية أوروبية إلى لبنان

البناء:

– السيد نصر الله: الردّ آتٍ موجعًا والانتظار عقاب.. وهذه المعركة تقرّر مستقبل التوطين

– حماس تختار بالإجماع السنوار رئيسًا وخبراء الكيان يسألون نتنياهو ماذا فعلت بنا

– ثكنة شراغا ـ عكا تحترق بطائرة للمقاومة.. و20 إصابة في نهاريا بصاروخ القبة

اللواء:

– السيد نصر الله لا يلتزم بوحدة الردّ على الاغتيالات “الإسرائيلية”.. والدبلوماسية اللبنانية تنشط لكشف مخاطر انزلاقات الاحتلال

– “توازن رعب” يدخل المواجهة في حسابات “الخسائر” القاتلة!

– خيارات إيران في الردّ على “إسرائيل”

الديار:

– السيد نصر الله: ردّنا سيكون قويًا ومؤثرًا وفاعلًا.. وانتظار العدوّ جزء من العقاب

– سيغورنيه إلى بيروت حاملًا رسالة “خطيرة” عن عملية “إسرائيلية” استباقية

– واشنطن تعتمد مرفأ جونية للإخلاء والمساعدات.. والحكومة وضعت خطة ثلاثية

الجمهورية:

– السيد نصر الله: ردنا آتٍ وسيكون قويًا ومؤثرًا وفاعلًا وبيننا وبينهم الأيام والليالي والميدان

– ميقاتي: اتّصالاتنا مستمرة ولن نوفّر أي جهد لوقف العدوان

النهار:

– “الردّ المتأني”: إبقاء “إسرائيل” “على رجلٍ ونصف”

– سجال الامتحانات.. تحصين التربية أم تدميرها؟

الاسرار

البناء:

خفايا

-كان التعليق الأبرز الذي حاز على أوسع تأييد بين الخبراء في كيان الاحتلال على اختيار يحيى السنوار رئيسًا لحركة حماس بالإجماع خلفًا لرئيس الحركة إسماعيل هنية الذي اغتاله بنيامين نتنياهو في طهران أن الإجماع على السنوار هو أهم عقاب لنتنياهو وحكومته ومعهما الكيان وجيشه على عمليّة الاغتيال قبل أن تتساقط الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتقاميّة فوق منشآت الكيان ومؤسساته.

كواليس

-لفت انتباه المتابعين لكلمة السيد حسن نصر الله إشارته إلى أن تدمير مصانع الكيان في كلّ الشمال الفلسطيني التي تعادل قيمتها أكثر من 160 مليار دولار وعددها بالمئات سوف يستغرق من المقاومة ساعة واحدة ثمّ تصحيح المدة بالقول نصف ساعة فقط.

ومصدر التوقف أمام المدة وتصحيحها معرفة المتابعين بأن السيد نصر الله يتولى منذ أربعة عقود قيادة العمل العسكري للمقاومة ويعاونه القادة الآخرون ومعلوم عنه اعتماد الدقة في ما يخصّ المعطيات العسكرية ومقدرات المقاومة. وهذا يعني الكثير معلوماتيًا ولوجستيًا.

اللواء:

-ربط محلّلون غربيون بين زيارة مسؤول أمني في دولة كبرى إلى بلد إقليمي مؤثر والضربة التي تعرضت لها قاعدة عسكرية في بلد مجاور.

-يتّجه رئيس تيار متقلّب إلى انعطافة باتّجاه تحالف سابق حرصًا على إعادة التماسك لوضعه الحزبي والسياسي.

-سجلت إيجارات الشقق الصالحة للسكن في بعض مناطق الجبل أسعارًا فلكية للشقة الواحدة!

النهار:

-استضاف نائب كسرواني في دارته لأيام رجلًا تسبب بسيارته في مقتل شاب عن طريق الخطأ. وكان الثاني يقود دراجة نارية وهو من الطريق الجديدة. وأجرى النائب اتّصالات مع قيادي كبير في “تيار المستقبل” انتجت مصالحة ودفع “فدية” مالية لعائلة الراحل.

-أسف مرجع لإقدام “التيار الوطني الحر” على استبعاد النائب الآن عون من “تكتل لبنان القوي”، وأشاد بدوره التشريعي والسياسي.

-غادرت عائلات منازلها في الضاحية الجنوبية واتجهت إلى بلدات جنوبية في النبطية وصور لعدم قدرتها على استئجار منازل في بيروت والجبل جرّاء ارتفاع أسعار الإيجارات.

-يُعوّل أكثر من مسؤول سياسي على الأردن، بفعل علاقة عمان مع عواصم القرار، لا سيّما بريطانيا، التي تلعب دورًا بارزًا استخباراتيًا وديبلوماسيًا، لنزع فتيل الانفجار في لبنان.

المصدر: صحف