عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 1 آب/أغسطس 2024

العناوين

صحيفة الأخبار:

– “إسرائيل” تسعى إلى الحريق الكبير: جبهة المقاومة تتّحد في ردّ كبير وفق “من خاف أمرًا وقع فيه”!

– السيد محسن شكر… «قائد الحرب» وشهيدها

– هوكشتين شريكاً كاملاً في الجريمة: واشنطن قادت عملية تضليل دبلوماسية

– الحكومة تناقش جهوزية الوزارات وتبقي اجتماعاتها مفتوحة

صحيفة البناء:

– نتنياهو يترجم بالدم في طهران وبيروت نتائج زيارته لواشنطن واتفاقه مع بايدن

– إسماعيل هنية وفؤاد شكر قائدين شهيدين… ولبنان وإيران يستعدان لردود قاسية

– خامنئي: الثأر لدماء هنية من واجب إيران… ونصر الله يتحدث اليوم بعد التشييع

صحيفة اللواء:

– (السيد) نصر الله اليوم في تشييع (السيد) شكر يحدّد ردّ المحور على التوغل في الإغتيالات

– إيران تكشف عن “مقتل” مستشار عسكري وتضامن حكومي ووطني مع مصاب الضاحية

– نتنياهو يدفع المنطقة إلى الفوضى بعد اغتيال هنية وقصف الضاحية

– جلسة طارئة لمجلس الأمن.. واغتيال الصحفيين متواصل في القطاع

– نتنياهو يورط المنطقة في حرب إقليمية..؟

صحيفة النهار:

– الضاحية وطهران بفارق ساعات… لبنان يترصد الردّ

– نتنياهو يرفع مستوى التحدي أمام كل المحور

– من يريد اغتيال عبد الفتاح البرهان؟

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا:

-علّق أحد خبراء الإعلام على ما تشهده قنوات عربيّة مناوئة للمقاومة من حفلة تمجيد بالقوة الإسرائيلية وتصويرها على الطريقة الهوليوودية في فيلم رامبو وكأن كبتاً كان قد أصابها خلال عشرة شهور وانفجرت الآن. وقال سوف ننتظر أياماً ونسأل: هل تمّت السيطرة على غزة وهل عاد الأسرى من غزة وهل عاد المستوطنون إلى شمال فلسطين المحتلة وهل عادت السفن الذاهبة الى موانئ الاحتلال للعبور من البحر الأحمر وهل عاد ميناء أم الرشراش (إيلات) للعمل؟.. هذا إن لم يكن السؤال عن حال الأمن في مدن الاحتلال وحال الكهرباء أو مصير منصات النفط والغاز وخزانات الأمونيا؟

كواليس:

-تساءل خبراء عسكريّون عن ماهية المساندة التي يمكن للقوات الأميركية تقديمها لجيش الاحتلال في مواجهة مع المقاومة اللبنانية، وفقاً لقول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بتقديم هذه المساندة بعدما كان رئيس أركان الجيوش الأميركية قد أوضح استحالة تقديم المساندة التي قدّمتها واشنطن في مواجهة الرد الإيراني قبل شهور بسبب قرب المسافات ومناطق انتشار القوات الأميركية بعيداً عن الجبهة.

صحيفة الجمهورية:

-لاحظ مراقبون أن الأضواء مركزة على الجبهة الشمالية أكثر من جبهة غزة، غير أن كل المعطيات تؤشر إلى عدم خروج الوضع عن السيطرة.

-قال ديبلوماسي عربي لزواره، ليس من مصلحة لبنان أن يحترق بعد احتراق غزة وانتهاء الحرب فيها.

-أنشأت سفارات معنية مباشرة بالوضع في لبنان فريق متابعة على مدى الـ٢٤ ساعة لرصد التطورات على الأرض وزّودت بخط ساخن مع وزارات خارجيتها.

صحيفة اللواء:

غمز

-ما تزال سفيرة دولة كبرى تطعم المسؤولين “معلومات مغلوطة” تنقل إليها أو تتولى هي إعادة التلاعب بها.

لغز

-لم تتأثر الأسواق في العاصمة بالعواصف الأمنية الخطيرة في المنطقة لكن لوحظ اقبال مختلف لشراء سلع أساسية من دون إحداث بلبلة.

المصدر: صحف