قصف مكثف من دبابات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 04:30

قصف مكثف من دبابات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 50 mins 29 July، 2024
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