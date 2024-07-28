استشهد الفتى لؤي محمد مشة (17 عاماً) والشاب علي بسام حشاش (24 عاماً)، وأصيب 28 شخصاً بينهم ثلاثة وصفت جروحهم بالخطيرة، جراء قصف الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس أمس السبت.

في السياق، أورد الهلال الأحمر، أن اقتحام قوات الاحتلال والقصف في مخيم بلاطة أسفر عن شهيد و28 إصابة بينها 3 إصابات خطيرة، وإحدى الإصابات الخطيرة لمسعف متطوع من متطوعي الجمعية.

واندلعت اشتباكات أصيب خلالها جندي إسرائيلي فجر اليوم الأحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق المدينة.

تغطية صحفية: جانب من الاشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في مدينة نابلس pic.twitter.com/AOqPxJxSXX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2024

وفي التفاصيل، فقد ذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة من جهة شارع القدس، وحاصرت المخيم من كافة الجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وخاض المقاومون اشتباكات عنيفة تخللها تفجير عبوات محلية الصنع، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جرافات الاحتلال هدمت أجزاء من مول العرايشي بالمخيم، ودمرت البنية التحتية في عدد من الحارات، كالجماسين، والبدود وغيرها.

ونشر جنود الاحتلال القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، وداهموا منازل أخرى وعاثوا بها خرابا، وتدميرا، وأخلا أخرى.

واستهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية بعد ذلك موقعا في المخيم، وزعمت تقارير للعدو أن “القصف استهدف شباناً مسلحين”، على حد تعبير بيان العدو.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن القصف أدّى إلى وقوع إصابات في صفوف أهالي المخيم، وكذلك تم تسجيل إصابات جراء الاقتحام وإطلاق النار وقنابل الغاز في المخيم.

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مخيم بلاطة للمرة الرابعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط إطلاق نار كثيف وانتشار القناصة ووصول المزيد من التعزيزات ترافقها جرافة.

يُذكر أنه في وقت سابق، أُصيب شاب فلسطيني وهو بالثلاثينيات من عمره، برصاص شرطة الاحتلال، في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وزعمت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس ضد عناصر الاحتلال أثناء وجودهم في البلدة.

وأطلق عناصر الاحتلال النار عليه وأصابوه بجراح خطيرة فيما لم يُصب أحد من عناصر شرطة الاحتلال، ثم اعتُقل الشاب وهو مصاب بجراحه.

وأصيب 6 مواطنين، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في العيسوية، من بينهم طفل (12 عاما) ومسنة (76 عاما) في العيسوية، ونقلوا إلى مستشفيات القدس.

كما اندلعت مواجهات، عقب اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

اعتقالات في بلدة اليامون وشمال رام الله

هذا وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا فلسطينيا من بلدة اليامون شمالي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

▪️ تغطية صحفية: ” قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد لبدي شقيق الاسير احمد اللبدي من بلدة اليامون غرب جنين.” pic.twitter.com/4nV85b1sO1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 28, 2024

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم الأحد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين من بلدة ترمسعيا شمال رام الله في الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت البلدة، واعتقلت الشبان من داخل محل تجاري.

⭕️ قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من داخل محل تجاري خلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال رام الله pic.twitter.com/DrvueSk8ce — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2024

واعتقال شاب من منزله في القدس

كما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا فلسطينيا يدعى ليث سليم شلبي من منزله في مدينة القدس.

وأفادت وسائل الاعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد اقتحام استمر ساعات.

⬅️شاهد ..قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/GX7RVlOGms — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 28, 2024

المصدر: مواقع إخبارية