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July 23 2024 - 10:30

تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المخزون وضعف الطلب

منذ 35 mins 23 July، 2024
Oil Price1
اقتصاد - صفحات منوعة

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على احتمال تضخم إمدادات الخام وضعف الطلب، في حين لم يظهروا رد فعل يذكر على الاضطرابات التي تشهدها حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/ أيلول تسعة سنتات إلى 82.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر/ أيلول 10 سنتات إلى 78.30 دولار للبرميل.

وتجاهل معظم المتداولين قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بانسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية وترشحيه نائبته كاملا هاريس. واستبعد محللو سيتي أن يروج المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو هاريس لسياسات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على عمليات النفط والغاز.

وركزت السوق على العرض والطلب، وهو ما قال محللو مورغان ستانلي إن من المرجح أن يتوازن بحلول الربع الرابع ويرتفع إلى فائض بحلول العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يخفض أسعار برنت إلى مستوى 70 إلى 80 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضي في وقت لاحق الثلاثاء، في حين تصدر بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية الأربعاء.

المصدر: رويترز

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