واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها وتصديها البطولي لاعتداءات العدو الاسرائيلي المستمرة على القرى الجنوبية، واسناداً للمقاومة في قطاع غزة وأهله الذين يتعرضون لعدوان وحشي على كافة المستويات منذ 287 يوماً. المقاومة وفي تطور ميداني لافت استهدفت للمرة الأولى اليوم الجمعة مستعمرة أبيريم، وذلك بعد أن استهدفت أمس قاعدة فيلون العسكرية للمرة الأولى منذ بدء الحرب في 8 تشرين الأول/نوفمبر. يأتي ذلك عقب تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العدو في خطابه في ذكرى العاشر من المحرم في الضاحية الجنوبية لبيروت من أنه في حال تماديه في استهداف المدنيين، فإن المقاومة “ستضرب مستعمرات ‏لم يتم استهدافها سابقاً”.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت المقاومة أنه رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، وإسناداً لقطاع غزة، قام مجاهدوها للمرة الأولى باستهداف مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

وفي ما يلي بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏و‏ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية وللمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الجمعة 19-07-2024‏

‏13 محرّم 1446 هـ

إلى ذلك، قام مجاهدو المقاومة باستهداف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل من صنع المقاومة، ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه.

وفي ما يلي بيان المقاومة:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 19-7-2024 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الاسلامية ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الجمعة 19-07-2024‏

‏13 محرّم 1446 هـ

وفي سياق عمليات المقاومة اليوم، فقد أعلنت الأخيرة ايضاً استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

في يلي بيان العملية

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‌‏ يوم الجمعة 19-07-2024 انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الجمعة 19-07-2024‏

‏13 محرّم 1446 هـ

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه غرفة عمليات السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي أنها استهدفت موقع الراهب بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.‏

وفي ما يلي بيان السرايا:

دعما للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعا عن وطننا لبنان وشعبه، ‌‌‏استهدفت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 19-7-2024 موقع الراهب بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.‏

‏ وتعاهد السرايا اللبنانية شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر ‏والتحرير.‏

السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة 19-7-2024‏

المصدر: موقع المنار