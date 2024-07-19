مرض الزهايمر عبارة عن تراجع بطيء وتدريجي في الوظيفة الذهنية، حيث يبدأ بفقدان الذاكرة وينتهي بتلف شديد في الدماغ.. ماذا تعرف عنه؟

جاءت تسمية المرض، نسبة لطبيب الأعصاب الألماني ألويس آلزهايمر. وفي عام 1906، أجرى آلزهايمر تشريحًا لجثة دماغ امرأة توفيت بعد ظهور مشاكل لغوية لديها، وسلوك غير متوقع، وفقدان للذاكرة.

واكتشف الطبيب الألماني حينها لويحات الأميلويد والتشابكات الليفية العصبية، التي تُعتبر من العلامات المميزة للمرض.

العوامل المساهمة

-العمر: يتضاعف احتمال الإصابة بمرض الزهايمر كل خمس سنوات بعد سن الـ65 عامًا. بالنسبة لغالبية الأشخاص، تظهر الأعراض لأول مرة بعد سن الـ60 عامًا.

-تاريخ العائلة: تلعب الوراثة دورًا في خطر إصابة الفرد بالمرض.

-صدمة الرأس: هناك صلة محتملة بين المرض والصدمة المتكررة أو فقدان الوعي.

-صحة القلب: يزداد خطر الإصابة بـ”الخرف الوعائي” مع أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسكري.

الأعراض المحتملة

-فقدان الذاكرة

-تكرار الأسئلة

-تدهور في القدرة على اتخاذ القرارات

-وضع الأغراض في غير موضعها

-تغيرات في المزاج والشخصية

-الشعور بالارتباك

-العيش بالأوهام

-الاندفاعية

-حدوث نوبات

-صعوبة في البلع

أبحاث حول المرض

-9 مارس/ آذار 2014: تطوير اختبار دم يتنبأ بإصابة الشخص السليم بمرض الزهايمر.

-28 فبراير/ شباط 2019: نشرت مجلة “Nature Genetics” دراسة تكشف عن 4 متغيّرات وراثية جديدة تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ويبدو أن الجينات تعمل جنبًا إلى جنب للتحكّم بوظائف الجسم التي تؤثر على تطور المرض.

-4 أبريل/ نيسان 2022: كشفت دراسة عن وجود 42 جينًا إضافيًا مرتبطًا بتطور مرض الزهايمر.

-4 مايو/ أيّار 2022: أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها سمحت بتسويق اختبار تشخيصي جديد لمرض الزهايمر.

-30 يونيو/ حزيران 2022: حدد العلماء الجين الذي يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى النساء، ما يوفر دليلًا محتملاً لسبب تشخيص النساء بالمرض أكثر من الرجال.

-6 يناير/ كانون الثاني 2023: منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة سريعة على عقار “Lecanemab”، والذي سيتم تسويقه باسم “Leqembi”. وأظهر “إمكانيته” كعلاج لمرض الزهايمر من خلال إبطاء تقدمه، لكنه أثار مخاوف تتعلق بالسلامة، بسبب ارتباطه ببعض الحالات السلبية الخطيرة، بما في ذلك تورم الدماغ والنزيف.

-6 يوليو/ تموز 2023: منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة التقليدية الكاملة على عقار Leqembi، وهو أول دواء أثبت فعاليته في إبطاء مسار مرض الزهايمر.

-2 يوليو/ تموز 2024: وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار “Donanemab”، وهو مصمم لإبطاء تطور الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر.

المصدر: CNN