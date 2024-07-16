السيد الحوثي في ذكرى عاشوراء: عملياتنا في تصاعد حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة

أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن ميدان المواجهة ضد العدو “الإسرائيلي” والأمريكي هو الميدان الذي ينبغي على الأمة جمعاء أن تساهم فيه وتتحرك بجدية لدعم الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة له خلال المسيرة العاشورائية المليونية في صنعاء لفت السيد الحوثي إلى أن “قضية فلسطين هي قضية القضايا والمأساة الكبرى في المعمورة ومن الخزي الكبير أن تكون في محيط إسلامي أكثره متخاذل وبعضه متواطئ”.

وأشار السيد الحوثي الى ان”لتصعيد السعودي على الشعب اليمني يأتي خدمة لإسرائيل، وانتقاماً لشعبنا، بعد الفشل الأمريكي الواضح، حيث لم ينجحوا في حماية السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وإنما ورطوا أنفسهم، وباتوا عاجزين حتى عن حماية سفنهم”، منوهاً إلى أنه “وبعد اعلان الأمريكي المشترك بينهم وبين البريطاني للعدوان على بلدنا وما نفذوها من غارات لم يحققوا أي نتيجة، وانما تصاعدت العمليات التي نفذها الجيش اليمني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والتي كان من نتائجها طرد حاملة الطائرات الأمريكية “ايزنهاور” من البحر الأحمر”.

وأكد قائد أنصار الله على مواصلة دعم وإسناد غزة بالتنسيق مع بقية جبهات الإسناد وأحرار الأمة، مشيراً إلى أن العمليات اليمنية في تصعيد وتصاعد حتى يوقف العدوان ويرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.

المصدر: مواقع