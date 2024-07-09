كتائب القسام: قنصنا جندي صهيوني وتمكنا من إصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 9 2024 - 18:06

كتائب القسام: قنصنا جندي صهيوني وتمكنا من إصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

منذ 12 mins 9 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة