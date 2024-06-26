الوزير بيرم في تونس مشاركا في الاجتماع الرفيع المستوى لتعليم الشباب وتدريبهم وتأمين عمل لهم

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم إلى تونس للمشاركة في جلسات الاجتماع الرفيع المستوى لتعليم الشباب وتدريبهم وتأمين عمل لائق لهم، والذي تستضيفه تونس بدعوة من الأمم المتحدة.

وفور وصوله واكتمال عدد أعضاء الوفد اللبناني، ترأس الوزير بيرم اجتماعاً تحضيرياً للوفد الذي يضم مستشارة رئيس الحكومة هبة نشابة، مستشارة وزير التربية رمزة جابر، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار باز، مديرة مكتب وزير العمل وأمينة سر الوزارة بتول الخنساء، مستشار وزير العمل فراس زعيتر، مدير عام جمعية الصناعيين طلال حجازي والاتحاد العمالي العام، الذي يشارك بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر.

وستستمر فعاليات الاجتماع على مدى يومي 26 و27حزيران، على أن تكون للبنان مشاركات في جلسات عدة، كما ستكون هناك كلمة للوزير بيرم خلال اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الدول المشاركة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام