مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية معادية على الحي الغربي لمدينة الخيام جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 14:54

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية معادية على الحي الغربي لمدينة الخيام جنوب لبنان

منذ 12 mins 25 June، 2024
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