تقرير مصور | اعلام العدو يقر بفعالية مسيرات المقاومة الاسلامية

اقر إعلامُ العدو بفاعليةِ سلاحِ المسيرات لدى المقاومةِ الإسلامية، ويتحدثُ عن خوفٍ لدى المسؤولين الصهاينةِ من حزب الله.

وبالتفوق الجوي للمقاومة الإسلامية شمال فلسطين المحتلة تقر صحيفة معاريف الصهيونية. تعتبر الصحيفة أن حزب الله استطاع تحديد نقطة الضعف المتمثلة بصعوبة اكتشاف مسيراته من قبل نظام الدفاع الجوي الصهيوني وقام بتصعيد هجماته الجوية، مطلقًا الأسبوع الماضي وحده ثلاثا وخمسين طائرة مسيرة نحو الشمال.

واقع من شأنه زيادة منسوب القلق المرتفع أساسًا لدى مستوطني الشمال بفعل التصعيد الذي تقابل به المقاومة الإسلامية اعتداءات جيش العدو على القرى والبلدات الجنوبية.

إمساك المقاومة بزمام الأمور على الجبهة الشمالية ترده الأوساط الصهيونية إلى تقديم قادة الكيان مصالحهم السياسية على ما عداها.

واقع قادة الكيان هذا ترده صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية إلى خوفها من حزب الله، مشيرة إلى أن هذا الخوف يتسلل الى الجمهور بأكمله ما يتسبب بشلل يمنع التفكير بسبيل يوصل حرب الاستنزاف في الشمال إلى نهايتها، من دون الدخول في حرب شاملة بحسب الصحيفة.

واعترف العدو الصهيوني باصابة خمسة جنود بعد سقوط طائرة مسيرة هجومية على قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة.

اعتراف جيش الاحتلال باصابة خمسة جنود نتيجة سقوط طائرة مسيرة هجومية على قاعدة عسكرية في الشمال. سبق الاعتراف اعلان جيش الاحتلال الصهيوني انه يحقق في سبب الفشل في التصدي لمسيرتين اطلقهما حزب الله الى منطقة كابري بالجليل الاعلى.

واشار الاعلام الصهيوني الى انه سُجل اليوم تصعيد آخر وخطير تمثل بدخول عاصمة الجليل نهاريا مرة اخرى في مرمى النيران ما ادى الى دخول ما يقرب من مئة الف من سكان الشمال الى الملاجئ.

كما تحدثت القناة الثانية عشرة الصهيونية عن أن طائرتين مسيرتين انفجرتا في شمال هضبة الجولان بعد ان عبرتا من لبنان ما ادى الى اندلاع حريق في المكان. كما اشار اعلام العدو الى سماع دوي انفجارات في المكان في محاولات فاشلة لاعتراض المسيرات.

المصدر: المنار