الطوارئ الروسية: سنرسل 47 متخصصا بالإنقاذ في التضاريس الصعبة للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 03:50

الطوارئ الروسية: سنرسل 47 متخصصا بالإنقاذ في التضاريس الصعبة للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

منذ 2 ساعة 20 May، 2024
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