صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعدد من مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2024 - 06:10

صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعدد من مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 9 mins 17 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة