مراسل المنار: غارات صهيونية عنيفة يتعرض لها شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 22:30

مراسل المنار: غارات صهيونية عنيفة يتعرض لها شمال قطاع غزة

منذ 16 mins 11 May، 2024
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