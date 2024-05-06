دواء إيراني لمرضى ضمور العضلات الشوكي سيدخل الأسواق قريباً

أعلن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي أن دواءاً إيرانياً لمرضى ضمور العضلات الشوكي سيدخل إلى الأسواق قريباً.

وفي تصريح بيّن وزير الصحة الإيراني أنه يتم إجراء دراسة بحثية على مرضى ضمور العضلات الشوكي، وأضاف: المرحلة الأولى من مشروع الدراسة هذه كانت للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وشارك في مشروع الدراسة 230 شخصا.. وفي المرحلة الثانية من المشروع البحثي لوزارة الصحة شارك 137 شخصاً، من الفئة العمرية من 10 إلى 20 عاماً.

وعن دعم مرضى ضمور العضلات الشوكي وإنتاج الدواء لهؤلاء المرضى في البلاد وقال: اتخذت شركة قائمة على المعرفة خطوات في إنتاج الدواء لمرضى ضمور العضلات الشوكي وسيدخل هذا الدواء إلى السوق قريبا.

المصدر: قناة العالم