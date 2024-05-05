جيش الاحتلال ينسف عدداً من المنازل في المغراقة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 11:40
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
جيش الاحتلال ينسف عدداً من المنازل في المغراقة وسط قطاع غزة
منذ 1 ساعة
5 May، 2024
عاجل
المغراقة
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مدفعية الاحتلال تستهدف شمال محطة الكهرباء ومنطقة المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة
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