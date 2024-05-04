‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة طيرحرفا ‫جنوب لبنان  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 14:34

‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة طيرحرفا ‫جنوب لبنان 

منذ 2 ساعة 4 May، 2024
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