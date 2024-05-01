انعقاد المؤتمر السوري الـ 41 لطب العيون في دمشق بمشاركة سورية وعربية

افتتح في دمشق، المؤتمر السوري الـ 41 للجمعية السورية لأطباء العين بحضور نقيبي لأطباء والصيادلية السوريين، وتحت رعاية وزير الصحة حسن غباش، وبمشاركة حوالي 250 طبيب من سورية وبعض الدول العربية وروسيا.

وخلال أعمال المؤتمر الممتد على 3 أيام ابتداء اليوم افتتح وزير الصحة معرضاً ضم 25 شركة سورية خاصة تعمل في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية استعرضت احدث الاجهزة ومستلزمات العلاج في مجال العيون.

وعلى مدار أيام المؤتمر تم تنظيم حوالي 30 محاضرة، استعرضت أهم الأبحاث الطبية في مجال طب العيون، وآخر ما توصل إليه الأطباء من طرق معالجة الأمراض الوراثية وغيرها من أمراض مستعصية تم شرحها باستخدام بوسائل وطرق الإيضاح المناسبة لإيصال الأفكار الى الأطباء المشاركين في أعمال المؤتمر.

ويأتي تبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين على رأس أهداف هذا المؤتمر، لأهميتها في تطوير الأعمال الطبية وطرق العلاج للمرضى، الذين يعانون من أمراض كانت سابقاً تتطلب السفر خارجاً من اجل تلقي العلاجات المناسبة.

وتأتي أهمية هذا المؤتمر في مساعد الأطباء على تخطي الكثير من العقبات التي تعاني منها جميع قطاعات الحياة في سورية نتيجة الحصار المفروض على البلاد منذ سنوات، وما تشهده سورية من شح وصعوبة في التجهيزات والادوية.

كما يحرص الطلاب الدراسون لاختصاص طب العين على حضور هذا المؤتمر لزيادة مصارد المعرفة لديهم خلال دراستهم، حيث يشكل واحداً من المراجع التي تساعدهم في صقل خبراتهم ومعارفهم ومواكبة احدث ما توصلت إليه العلوم.

المصدر: موقع المنار