مراسل المنار : العدو يستهدف الحي الجنوبي لمدينة الخيام بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 18:48

مراسل المنار : العدو يستهدف الحي الجنوبي لمدينة الخيام بقذائف الهاون

منذ 32 mins 30 April، 2024
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