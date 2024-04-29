تجدد القصف المدفعي العنيف في شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة والزهراء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 03:44

تجدد القصف المدفعي العنيف في شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة والزهراء

منذ 44 mins 29 April، 2024
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