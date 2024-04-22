دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 21-04-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:30 بعد قيام العدو ‏الإسرائيلي باستبدال التجهيزات التجسسية المُستهدفة في موقع مسكاف عام ‏قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية باستهدافها بالأسلحة ‏المناسبة مما أدى إلى تدميرها مُجدداً.

2- الساعة 19:45 استهداف تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية.

3- الساعة 22:50 إسقاط طائرة مسيرة معادية من نوع هيرمز 450 ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان، كانت تعتدي على اهلنا الشرفاء والصامدين.

4- الساعة 23:05 استهداف مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 07:30 استهداف مبنى يستخدمه ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

2- الساعة 09:30 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة التي تمّ رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وإصابتها ‏إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 10:20 استهداف نقاط ‏انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان.

4- الساعة 17:15 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي