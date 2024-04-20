دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 19-04-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 16:50 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:10 تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 17:50 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة، وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 18:50 استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.
5- الساعة 18:50 بعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي، وعند وصول آلية من نوع هامر الى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 تم استهدافها بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 01:00 استهداف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.
المصدر: موقع المنار