مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تنفذ غارة بالصورايخ على بلدة يارون جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 14:38

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تنفذ غارة بالصورايخ على بلدة يارون جنوب لبنان

منذ 28 mins 4 April، 2024
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